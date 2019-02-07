МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. С конца прошлого года активно обсуждается вопрос потенциальной рецессии в первой экономике мира – США. Рынки пугали и жесткая риторика ФРС, и ситуация в нефти, и геополитические проблемы. В конце 2018 года опасения инвесторов вылились в значительное обесценение акций компаний как в Америке, так и на других рынках.

После заседания ФРС 29-30 января, когда регулятор сменил жесткую риторику на мягкую, аппетит к риску возрос, фондовые рынки стали восстанавливаться, валюты развивающихся стран укрепляться, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Поддержали настроения и сильные статданные по рынку труда в США, а также намечающийся позитив в торговых переговорах США и Китая.

Тем не менее, вопрос о возможной рецессии американской экономики остается открытым, но что еще более важно, как при таком сценарии отреагирует Россия.

РЕЦЕССИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вероятность рецессии действительно растет, однако она была значительно выше в конце 2018 года, когда ФРС приняла достаточно жесткую позицию, напоминает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.

"Тогда рынки напряглись, что нам демонстрировали котировки акций, которые сильно проседали", — отмечает он. Также на рынки давили возросший риск нехватки ликвидности, который появился в связи с сокращением баланса ФРС, неоднозначная геополитика президента США Дональда Трампа, переговоры США с Китаем.

Сейчас ситуация постепенно меняется, даже несмотря на недавний shutdown. Экономика США остается стабильной и достаточно сильной, что демонстрируют хорошие данные по безработице. "Несмотря на то что была остановка работы правительства, безработица выросла всего на 0,1 процентный пункт", — напоминает эксперт, подчеркивая, что рынок труда, который является драйвером роста экономики, силен.

Также площадки взбодрили последние заявления ФРС, на фоне которых доллар немного ослаб, что обеспечило импульс к росту для развивающихся рынков и их валют.

"Рынок понял, что регулятор следит за ситуацией, поэтому отреагировал ростом. Текущие действия ФРС значительно понижают вероятность рецессии в экономике США. Сейчас значимых сигналов для этого мы не видим", — пояснил Копылов, не исключив, что разворот возможен в конце 2019 года. Тем не менее, экономика США продолжает рост, и если будет определенное продвижение в торговых переговорах с Китаем, это позитивно отразится на темпе восстановления мировой экономики.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в 2019 году риски рецессии в США крайне низкие ввиду наличия явных факторов, отражающих устойчивость американской экономики — сильный рынок труда, уровни деловой активности, потребительских настроений, которые хотя и продемонстрировали определенную негативную динамику в последних периодах, однако продолжают оставаться на очень высоких отметках.

Устойчивость доллара сейчас также не вызывает сомнений – несмотря на смягчение позиций ФРС, наблюдается весьма сдержанное ослабление его курса, который на сегодняшний день снова вернулся в зону роста. Аналогичную ситуацию демонстрирует и фондовый рынок – динамика корпоративных прибылей пока далека от полноценного нисходящего тренда, что является прямым отражением устойчивости экономики, уверен Покатович.

Ведущий специалист отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Алексей Корнилов напоминает, что рецессией принято считать два квартала подряд отрицательного роста ВВП. По его мнению, на данный момент ее вероятность в США мала, ее можно оценить не более чем в 25%.

"Да, действительно, экономика США замедляется. Но это замедление происходит с достаточно высокого уровня темпа роста", — уточняет он, добавляя, что по итогам 2018 года рост экономики США составит примерно 3%.

Прогнозы по росту ВВП на 2019 год — около 2%. Фактически замедление может быть более значительным, но вряд ли будет достаточным для перехода экономики в рецессионное русло, уточняет он.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает умеренного торможения американской экономики в этом году: ВВП США вырастет лишь на 1,6-1,7%. В основе такого сценария – уход эффекта налоговой реформы, стимулировавшей деловую активность в прошлом году, текущие пиковые уровни потребления в условиях повышенных ставок и усиление негативного влияния эффекта "торговых войн" в ближайшие кварталы. Риски ухода экономики США в фазу стагнации или малоамплитудной рецессии станут ощутимыми лишь во второй половине года, прогнозирует эксперт.

"В настоящее время, по нашему убеждению, такая угроза не актуальна — пока ключевые индикаторы сигнализируют о прохождении пика экономического роста в Америке, поддерживая восстановление мировых рынков, испытавших волну негативных экономических ожидания в конце прошлого года", — поясняет аналитик.

ВОЗМОЖНО, ПОЗЖЕ

Если допустить, что рецессия в США все же начнется в этом году, то, вероятно, все мировые рынки окажутся под масштабным давлением, говорит Покатович. Разворот крупнейшей экономики мира от роста к снижению фактически будет означать сворачивание большинства рисковых операций на рынках и переход инвесторов в любые защитные активы, отток капиталов в которые скажется наиболее негативным образом на экономиках развивающихся рынков, которые на данный момент не имеют достаточных запасов прочности.

Неожиданное начало рецессии в США в этом году может стать для рынков одним из наиболее негативных шоков, способных сформировать достаточный импульс для реализации нового мирового кризиса. Однако более вероятно, что предпосылки для ее начала могут появиться в только в третьем квартале 2020 года, уточняет аналитик.

В 2020 году рецессия более вероятна, соглашается Корнилов. Если к концу 2019 года темпы роста экономики приблизятся к 0-1%, то для перехода в отрицательную зону потребуются незначительные негативные изменения. Причиной для рецессии могут стать растущие процентные ставки, которые ведут к снижению потребительского спроса и, как следствие, могут вызывать рецессию. Но даже при таком сценарии ее, скорее, удастся избежать. При первых признаках опасности Федрезерв может изменить свою политику в сторону смягчения и предотвратить негативное развитие событий и распространение кризиса на глобальные рынки, считает он.

КТО ПОСТРАДАЕТ В РОССИИ

Тем не менее, второе полугодие 2019 года, вполне вероятно, пройдет под знаком все усиливающихся опасений сдерживания темпов глобального экономического роста, не исключает Локтюхов. И замедление экономики США будет способствовать повышению турбулентности рынков. Причем уязвимость состояния развивающихся стран во главе с Китаем позволяет ожидать новых волн оттока капитала.

"Для нас, безусловно, наиболее критично состояние товарных рынков, — мы видим угрозу ухода нефтяных котировок к концу года к 50 долларам за баррель", — полагает аналитик.

Соответственно, последует негативная реакция рубля, который к концу года может вернуться выше 70 за доллар, и переход экономики России к более низкой траектории роста — до 0,9-1,2%.

Рецессия в США, очевидно, негативна для всех развивающихся стран, считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Такая ситуация спровоцирует усиленный отток капитала с развивающихся рынков, в том числе из России. При этом, на экономику это почти никак не повлияет, так как она мало зависит от внешних потоков, добавляет он.

По его словам, в таком случае может произойти снижение цен на энергоносители, что снизит экспортный потенциал России, поставив рубль под еще большее давление. "Тут встает вопрос, как будет действовать ЦБ", — говорит аналитик. В случае остановки валютных интервенций может замедлиться рост экономики, однако это все равно окажет умеренно негативный эффект на Россию. Сильнее всего пострадают фондовые рынки, замечает он.

Если отталкиваться от опыта предыдущего экономического кризиса, то за американским рынком пойдут все остальные, соглашается Копылов. "Но наш центробанк уже научился справляться с такими кризисными ситуациями. Он уже научился замещать доллар золотом. Поэтому его политика сможет смягчить валютный удар", — полагает он.

По его словам, сильнее всего пострадает фондовый рынок, причем, вероятно, он упадет сильнее, чем в декабре, когда обострилась вероятность рецессии.

"Тем не менее наш рынок и так сейчас очень-очень дешевый. Плюс у нас не так много иностранных инвесторов осталось, поэтому особенно некому будет из него выходить. Он может упасть за счет внутренних инвесторов", — объясняет он, добавляя, что в случае рецессии в США Россия на этом фоне может менее болезненно ощущать кризисные явления, чем другие развивающиеся рынки.