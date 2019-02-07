МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Банк Англии также понизил прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,7% в предыдущем прогнозе, говорится в сообщении регулятора.

В 2020 году рост экономики страны теперь ожидается на уровне 1,5% против прошлой оценки роста в 1,7%. Регулятор также улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год — до 1,9% с 1,7%.

"Судя по всему, рост ВВП замедлился в конце 2018 года и, как ожидается, останется скромным в ближайшее время. На росте ВВП сказалось снижение объемов инвестиций и торговли… что отчасти отражает усиление неопределенности вокруг Brexit и замедление темпов глобального (экономического — ред.) роста", — сообщает регулятор.

Банк Англии также ожидает, что инфляция в Великобритании в ближайшие месяцы опустится ниже целевой отметки в 2%, в основном за счет замедления роста цен на энергоносители. Однако регулятор прогнозирует, что показатель затем снова станет повышаться и в 2020 году закрепится выше уровня в 2% на фоне роста внутреннего инфляционного давления.

Банк Англии по итогам заседания в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Он также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов, как и ожидалось.