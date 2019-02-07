БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания в феврале проведут переговоры о том, может ли быть найден выход из сложившегося тупика с ратификацией соглашения по Brexit, хотя ЕС по-прежнему отказывается пересматривать проект этого договора, говорится в совместном заявлении руководителя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и премьера Британии Терезы Мэй.

"Несмотря на сложности, два лидера согласились, что их команды должны провести переговоры о том, может ли быть найден путь продвижения, который завоюет самую широкую поддержку в парламенте Великобритании и будет следовать указаниям, согласованным Европейским советом", — отмечается в релизе.

Мэй и Юнкер договорились встретиться до конца февраля для оценки прогресса этих переговоров.

Сообщается, что стороны провели встречу 7 февраля для "обзора следующих шагов" в процессе отделения страны от ЕС. Переговоры прошли в атмосфере "совместной работы для достижения упорядоченного выхода Великобритании из ЕС". Премьер-министр рассказала о ситуации в парламенте Великобритании и мотивы голосования по Brexit на прошлой неделе в палате общин. Отмечается, что Мэй упомянула различные варианты решения возникших с договором проблем.

"Президент Юнкер подчеркнул, что ЕС в составе 27 (остающихся стран — ред.) не будут пересматривать соглашение об отделении", — подчеркивается в релизе. Однако он не исключил возможности добавления формулировок к политической декларации о структуре будущих отношений страны и союза, чтобы быть более амбициозными на этом направлении. Юнкер указал на то, что любое решение должно будет быть согласовано Европарламентом и 27 странами ЕС.

Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.