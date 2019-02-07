МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат в четверг обнародовал данные о росте реальных пенсий – в 2018 году он составил 0,8% без учета единовременной выплаты пенсионерам, произведенной в 2017 году. С учетом данной выплаты реальный размер пенсий в 2018 году снизился на 2,4%.

Средний размер назначенных пенсий в 2018 году составил 13,360 тысячи рублей. В сравнении с 2017 годом он вырос на 3,7%, что выше инфляции в 2,5%, если не считать единовременную выплату. С данной прибавкой средний размер назначенных пенсий вырос на 0,4%.

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Реальный размер пенсий считается с поправкой на рост потребительских цен и отражает их динамику, поясняют опрошенные "Прайм" эксперты. Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем деления индекса номинального размера пенсий на инфляцию, рассказал глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

По его мнению, столь незначительный рост реальных пенсий отчасти обеспечен более высокой инфляцией, чем ожидалось, после рекордно низкой в истории современной России 2,5% по итогам 2018 года.

"Интересно, что по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения по оценке Росстата также выросла на 0,3% (без учета единовременной выплаты), хотя Минэкономразвития изначально прогнозировало рост 3,4% по итогам года. Также интересно, что страховые взносы в ПФР за 11 месяцев 2018 года к аналогичному периоду 2017 года выросли на 11,2%, до 4349,5 млрд рублей", — добавил эксперт.

"Реальная пенсия соотносится с прогнозным уровнем инфляции на текущий год. Таким образом, если уровень реальной пенсии вырос на 0,8% за 2018 год, это означает, что индексация пенсий не учла инфляционные показатели за тот же период времени", — говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Падение реальных пенсий (если не учитывать выплату-2017) стало первым с 2015 года.

Согласно Росстату, уровень инфляции за 2018 год составил 4,3%, а реальная пенсия оказалась на уровне статистической погрешности, напомнила она. Для сравнения, по данным того же статистического ведомства, среднемесячная реальная зарплата населения за 2018 год выросла почти на 7%. Таким образом, пенсионеры остаются одной из наименее обеспеченных категорий населения.

ПЕНСИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2019 году начинается поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 до для мужчин. Власти РФ обещают, что пенсионные изменения позволят индексировать пенсии в России выше уровня инфляции в ближайшие годы. Так, уже начиная с этого года планируется повысить их на 1 тысячу рублей в год.

По словам первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

Однако эксперты относятся к подобным обещаниям скептически.

"К сожалению, в ближайшие годы не стоит ожидать ощутимого повышения пенсионных выплат по причине определенных сложностей в экономике", — полагает Новикова.

Эти сложности связаны как с повышением НДС, так и со снижением объемов привлекаемых инвестиций в экономику и инвестирования в другие страны. Кроме того, в связи с реформированием пенсионной системы и повышением возраста выхода на пенсию потребуются дополнительные расчеты и новая систематизация данных по населению.

По мнению Биезбардиса, обещание повышать пенсии на 1 тысячу рублей в год, начиная с 2019 года, будет выполнено. "Однако, лишь для неработающих пенсионеров и тех, кто проживает внутри страны. Это серьезно ограничит будущий рост пенсий", — заключил он.