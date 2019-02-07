МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат в четверг обнародовал данные о росте реальных пенсий – в 2018 году он составил 0,8% без учета единовременной выплаты пенсионерам, произведенной в 2017 году. С учетом данной выплаты реальный размер пенсий в 2018 году снизился на 2,4%.

Средний размер назначенных пенсий в 2018 году составил 13,360 тысячи рублей. В сравнении с 2017 годом он вырос на 3,7%, что выше инфляции в 2,5%, если не считать единовременную выплату. С данной прибавкой средний размер назначенных пенсий вырос на 0,4%.

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Реальный размер пенсий считается с поправкой на рост потребительских цен и отражает их динамику, поясняют опрошенные "Прайм" эксперты. Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем деления индекса номинального размера пенсий на инфляцию, рассказал глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России"

Реальные пенсии в РФ в 2018 году выросли на 0,8% без учета выплаты 2017 года

По его мнению, столь незначительный рост реальных пенсий отчасти обеспечен более высокой инфляцией, чем ожидалось, после рекордно низкой в истории современной России 2,5% по итогам 2018 года.

"Интересно, что по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения по оценке Росстата также выросла на 0,3% (без учета единовременной выплаты), хотя Минэкономразвития изначально прогнозировало рост 3,4% по итогам года. Также интересно, что страховые взносы в ПФР за 11 месяцев 2018 года к аналогичному периоду 2017 года выросли на 11,2%, до 4349,5 млрд рублей", — добавил эксперт.

"Реальная пенсия соотносится с прогнозным уровнем инфляции на текущий год. Таким образом, если уровень реальной пенсии вырос на 0,8% за 2018 год, это означает, что индексация пенсий не учла инфляционные показатели за тот же период времени", — говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Падение реальных пенсий (если не учитывать выплату-2017) стало первым с 2015 года.

Согласно Росстату, уровень инфляции за 2018 год составил 4,3%, а реальная пенсия оказалась на уровне статистической погрешности, напомнила она. Для сравнения, по данным того же статистического ведомства, среднемесячная реальная зарплата населения за 2018 год выросла почти на 7%. Таким образом, пенсионеры остаются одной из наименее обеспеченных категорий населения.

ПЕНСИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2019 году начинается поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 до для мужчин. Власти РФ обещают, что пенсионные изменения позволят индексировать пенсии в России выше уровня инфляции в ближайшие годы. Так, уже начиная с этого года планируется повысить их на 1 тысячу рублей в год.

По словам первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

Однако эксперты относятся к подобным обещаниям скептически.

"К сожалению, в ближайшие годы не стоит ожидать ощутимого повышения пенсионных выплат по причине определенных сложностей в экономике", — полагает Новикова.

Эти сложности связаны как с повышением НДС, так и со снижением объемов привлекаемых инвестиций в экономику и инвестирования в другие страны. Кроме того, в связи с реформированием пенсионной системы и повышением возраста выхода на пенсию потребуются дополнительные расчеты и новая систематизация данных по населению.

По мнению Биезбардиса, обещание повышать пенсии на 1 тысячу рублей в год, начиная с 2019 года, будет выполнено. "Однако, лишь для неработающих пенсионеров и тех, кто проживает внутри страны. Это серьезно ограничит будущий рост пенсий", — заключил он.