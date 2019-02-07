МОСКВА, 7 фев — Dow Jones. Экономисты говорят, что новая приостановка работы правительства США повредит росту экономики, а также настроениям компаний и потребителей. Срок достижения соглашения о финансировании строительства пограничной стены истекает на следующей неделе.

Большинство экономистов частного сектора, 58,9%, опрошенных газетой Wall Street Journal, считают, что очередной шатдаун может иметь "некоторое" влияние на рост экономики, тогда как 16,1% говорят, что он будет иметь значительный эффект.

"Второй шатдаун сильно повредит доверию потребителей и компаний", — говорит Томас Кевин Суифт, главный экономист American Chemistry Council. Его комментарии перекликаются с мнением других аналитиков.

Последствия для доверия "будут намного сильнее, чем прямые следствия правительственных расходов и услуг", говорит Роберт Фрай из Robert Fry Economics LLC.

Одна четвертая часть респондентов считают, что еще один шатдаун почти не повлияет на рост экономики.

Майкл Косгров, экономист Econoclast Inc., говорит, что недавний период холодной погоды будет иметь намного больший эффект на ВВП, чем очередная остановка работы правительства.

На следующей неделе, 15 февраля, истекает срок достижения соглашения о расходах, которое должны добиться конгресс и Белый дом, включая финансирование стены на границе с Мексикой. Эту стену уже давно обещал построить президент США Дональд Трамп.

Президент Трамп после заявления о достижении временного соглашения по финансированию работы правительства заявил, что если не будет достигнуто сделки, включая финансирование стены, то он вновь допустит частичную остановку работы правительства или объявит о введении чрезвычайного положения в стране.

На прошлой неделе федеральные госслужащие вернулись к работе после перерыва, который продолжался 35 дней. Ранее экономисты прогнозировали, что шатдаун вычтет из роста ВВП в 1-м квартале 0,3 процентного пункта.

Линн Ризер из Point Loma Nazarene University, бывший главный экономист Bank of America Corp., ожидает, что новый шатдаун почти не отразится на экономическом росте, и "он, вероятно, будет коротким, так как недовольство общества растет".

Согласно февральскому опросу, вероятность рецессии в следующем году составила 25% второй месяц подряд. Это самый высокий уровень с октября 2011 года.

Отвечая на другой вопрос, большинство аналитиков, 45,7%, сообщили, что они ожидают начала следующей рецессии в 2020 году, тогда как 39,1% ожидают начало рецессии в 2021 году.

Респонденты ожидают, что рост ВВП США в 1-м квартале составит 2,0% и 2,5% во 2-м квартале. Экономисты считают, что безработица вернется к 3,7% во 2-м квартале, и она будет оставаться на этом уровне до 2-го квартала 2020 года включительно. В январе безработица составила 4%.

Более чем 3/4 аналитиков, 76,4%, видят более высокий риск того, что экономика будет расти медленнее, чем быстрее. Хотя в январе эта доля составила 83,9%, это по-прежнему указывает на пессимизм в отношении перспектив. В тот же месяц в прошлом году менее 30% респондентов видели риск того, что их прогноз роста придется понизить.

Неопределенность в отношении американо-китайских торговых отношений – это еще один фактор, за которым пристально следят экономисты. На вопрос о последствиях торгового спора между Вашингтоном и Пекином для экономики в этом году, более 2/3 экономистов сказали, что последствия будут иметь некоторое влияние на экономику. Почти 14,2% респондентов ожидают, что эти споры вызовут значительные убытки для экономики, тогда как 17,9% ожидают, что они не будут иметь значительного влияния.

Газета Wall Street Journal провела опрос 62 экономистов из частных компаний, финансовых институтов и научных учреждений в период 1-5 февраля. Не все аналитики ответили на все заданные вопросы.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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