МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект о лицензировании обработки лома и отходов драгоценных металлов, а также скупке у граждан изделий из таких металлов, и приняло решение внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

"В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности и сокращения правонарушений в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней законопроектом предлагается ввести лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения предлагается внести в федеральные законы "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и "О лицензировании отдельных видов деятельности".