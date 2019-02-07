МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Депутаты от ЛДПР Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, который увеличивает в два раза размер социального налогового вычета по НДФЛ за обучение, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ увеличивает размер социального налогового вычета за обучение детей по очной форме с 50 до 100 тысяч рублей. При этом предельный размер социального налогового вычета повышается со 120 до 240 тысяч рублей.

Законопроект разработан в связи с резким повышением стоимости предоставления образовательных услуг в РФ, поясняют разработчики. Они обращают внимание, что только в 2017 году стоимость обучения в российских университетах выросла в полтора-два раза по сравнению с 2016 годом.

"А если анализировать ситуацию за 10 лет, то можно говорить об увеличении стоимости обучения практически в 5 раз: с 30,1 тысячи рублей в год в 2008/2009 учебном году до 139 тысяч рублей в год в 2018/2019 учебном году", — констатируют авторы законодательной инициативы.

При этом, по данным Росстата, номинальная средняя заработная плата в России выросла чуть больше, чем в два раза — с 18,638 тысячи рублей в 2009 году до 43,381 тысячи рублей в 2018 году, напоминают они. "Можно сделать вывод, что качественное высшее образование доступно с финансовой точки зрения далеко не всем гражданам, а существующие меры поддержки в этом направлении недостаточно проработаны", — полагают либерал-демократы.

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что его реализация повлечет выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов и местных бюджетов в связи с необходимостью возврата НДФЛ. "При этом большинство субъектов РФ являются дотационными и … зачастую не имеют возможности возврата налога на доходы физических лиц", — напоминает кабмин. Кроме того, вступление в силу закона, влекущего изменение доходной части консолидированных бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в период действия утвержденных бюджетов может повлиять на их сбалансированность, отмечается в заключении.