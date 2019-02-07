МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Бразилии в иностранной и национальной валютах на уровне "BB-", говорится в сообщении агентства.

Вместе с этим агентство подтвердило краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

"Рейтинги Бразилии поддерживаются нашими ожиданиями постепенного укрепления экономической активности и налогово-бюджетного профиля страны в ближайшие годы", — отмечает агентство.

При этом сохранение стабильного прогноза по рейтингам отражает мнение агентства о том, что администрация Жаира Болсонару, 1 января вступившего в должность президента Бразилии, при поддержке конгресса страны будет проводить политику по постепенному сокращению бюджетного дефицита, хотя чистый общий госдолг будет продолжать расти.

В то время, как экономика Бразилии демонстрирует признаки ускорения роста, сложная бюджетная ситуация является основным кредитным ограничением, отмечается в релизе S&P. Агентство отмечает улучшение деловых настроений в стране после избрания Болсонару на пост президента. Также S&P прогнозирует ускорение роста ВВП страны в 2019 году до 2,4% с 1,4% в 2018 году.

Агентство может повысить рейтинги Бразилии в течение ближайших двух лет, если улучшения налогово-бюджетного профиля страны и ускорение темпов экономического роста произойдут раньше ожидаемого. "Мы можем понизить рейтинги, если возникнет слабость платежного баланса Бразилии, которая приведет либо к резкому росту внешнего долга, либо к ухудшению доступа к рынку", — говорится в релизе.