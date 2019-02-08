МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Объединенная компания "Русал" в 2018 году увеличила производство алюминия по сравнению с предыдущим годом на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

В четвертом квартале 2018 года выпуск алюминия увеличился по отношению к предыдущему кварталу на 0,4%, до 943 тысяч тонн.

Средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в 2018 году составила 2,259 тысячи долларов за тонну, увеличившись на 7,3%. В четвертом квартале 2018 года средняя цена реализации снизилась в квартальном исчислении на 7%, до 2,115 тысячи долларов за тонну.

Объем производства глинозема в 2018 году практически не изменился, оставшись на уровне 7,77 миллиона тонн. Объем добычи бокситов вырос на 18,9%, до 13,847 миллиона тонн, нефелиновой руды — снизился на 0,9%, до 4,294 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки в 2018 году сократился на 12%, до 89 тысяч тонн.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек.