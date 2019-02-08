ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Акции "Русала" подорожали почти на 10% на Гонконгской фондовой бирже после публикации отчетности об увеличении компанией производства алюминия в 2018 году, свидетельствуют данные торгов.

Ранее компания сообщила, что в 2018 году увеличила производство алюминия по сравнению с предыдущим годом на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.

По состоянию на 11.03 по местному времени (6.03 мск) акции российской компании дорожали на 9,97% — до 3,64 гонконгских доллара (0,40 доллара США).

Объединенная компания "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек.