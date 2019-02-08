ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Уходящая неделя запомнилась серией значимых отставок чиновников, в том числе, главы Ростуризма Олега Сафонова. Как стало известно во вторник, глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отстранении Сафонова от должности по его просьбе. Чиновник возглавлял службу с мая 2014 года. Информации о его дальнейших планах пока нет. Вечером в четверг стало известно, что главой Ростуризма назначена Зарина Догузова. Ранее она возглавляла департамент Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям.

Кроме того, Медведев освободил от должности главу "Автодора" Сергея Кельбаха и назначил вместо него первого зампредправления компании по технической политике Вячеслава Петушенко. Коллективу госкомпании нового руководителя представил министр транспорта Евгений Дитрих. Он выразил уверенность, что Петушенко поможет "Автодору" добиться более весомых результатов работы, обеспечив их качество и соблюдение сроков. Особое внимание будет уделено финансированию проектов и привлечению инвестиций.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Президент Владимир Путин в среду выступил на форуме "Деловой России", где обозначил ряд мер, которые могут снизить налоговую нагрузку на бизнес и физлиц, а также призвал наладить поддержку бизнесменов на местном уровне. Одним из наиболее громких высказываний президента стало предложение продлить на год амнистию капитала для тех, кто регистрирует бизнес в особых районах и возвращает средства в экономику страны. Для граждан актуально прозвучала идея освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ при покупке единственного жилья.

Президент обозначил важность формирования в России единого подхода к продвижению российских услуг на экспорт на глобальных рынках, аналогичного механизму поддержки экспорта товаров. Возможно также рассмотреть вопрос либерализации валютного контроля для компаний-экспортеров, но без рисков для экономики. Он также заявил, что не видит препятствий для антидемпинговых мер против европейских компаний, продающих по заниженным ценам пестициды, и поручил правительству их ввести. По итогам встречи Путин пообещал внести предложения в послание Федеральному Собранию, работа над которым уже ведется.

ПЕНСИЯ СПОТКНУЛАСЬ ОБ ИНФЛЯЦИЮ

В среду Росстат обнародовал итоговые данные по инфляции в январе, которые, по мнению экспертов, оказались лучше ожиданий. Цены в первый месяц года выросли на 1%, в годовом исчислении их рост ускорился до 5% после 4,3% в декабре. Столь значительный скачок был ожидаем, поскольку с 1 января 2019 года в России повысился НДС до 20% с 18%, а также были проиндексированы тарифы ЖКХ и на транспорт. Многие предполагали, что инфляция за январь составит 1,1-1,2%. По мнению экспертов, влияние налоговой и тарифной составляющей до конца весны сохранится, а затем пойдет на спад. По итогам года рост цен составит 5-5,5%.

В прошлом году инфляция была 4,3%, что немного превысило 4-процентный таргет Банка России. Однако эти цифры оказали влияние на то, что рост реальных пенсий россиян (с поправкой на цены) не превысил статпогрешности. По данным Росстата, в 2018 году он составил 0,8% без учета единовременной выплаты пенсионерам, произведенной в 2017 году. С учетом данной выплаты реальный размер пенсий снизился на 2,4%. При этом начисленная пенсия выросла на 3,7%, что ниже официальной инфляции, а без единовременной прибавки рост составил 0,4%. Эксперты не надеются на значительный рост пенсий в ближайшие годы – этому помешают экономические трудности.

СТАВКА ЦБ

Скромная в сравнении с ожиданиями инфляция оказала влияние на решение совета директоров Банка России по ключевой ставке. Как и ожидалось, по итогам первого в этом году заседания регулятор оставил ее без изменений на уровне 7,75% после двух повышений в сентябре и декабре прошлого года. При этом он убрал из заявления по итогам заседания жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность сделанных повышений для возврата инфляции к цели в 2020 году, заявил регулятор.

По мнению аналитиков, основания для сдержанной денежно-кредитной политики сохранятся в ближайшие два-три месяца, пока не будут подведены итоги по инфляции за первый квартал. Затем регулятор примет во внимание ценовой и другие факторы и, возможно, пойдет на еще одно повышение. Не исключено, что к концу года ставка может вновь пойти вниз. Кроме того, на этой неделе Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. Он понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год до 1,2% с 1,7% но заявил, что видит необходимость повышения ставки в ближайшие годы, несмотря на замедление экономики.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА

На этой неделе Росстат неожиданно сообщил оптимистичную оценку роста ВВП страны за 2018 год – 2,3%, что оказалось максимальным за последние шесть лет показателем. В последний раз схожие темпы экономика демонстрировала в 2012 году, когда выросла на 3,7%. Ранее ЦБ и Минэкономразвития ожидали максимум 2-процентного роста. Эксперты указали, что все дело в пересчете по строительной отрасли – месяц назад ее рост оценивался в 0,5%, а теперь в 5,3%. "Чудо" произошло за счет того, что ранее объемы строительства считались по фактически освоенным средствам и объемам введения в строй новых объектов, а теперь туда были внесены долгосрочные инвестиции "Новатэка" в возведение и оборудование комплекса "Ямал-СПГ".

Экономисты не склонны верить в эти данные и призывают дождаться более детализированной статистики. В Росстате уточнили, что расчеты основаны на оперативных данных и будут уточняться. При этом аналитики сходятся во мнении, что улучшение динамики ВВП в текущем году не предвидится, и рост составит порядка 1-1,2%, если не произойдет чего-либо экстраординарного. В Кремле сообщили, что приняли к сведению новые данные Росстата, однако не стали давать им оценку.

SCHLUMBERGER И EDC: СДЕЛКА НА ПАУЗЕ

Американская Schlumberger отозвала свое ходатайство на приобретение доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC). Это связано с тем, что компания так и не смогла договориться с российскими властями об условиях покупки. Ранее она не исключала отказа от сделки, если подвижек не будет. Таким образом, история вокруг несостоявшейся сделки, длящаяся уже не один год, пока не закончена. Schlumberger заявляет, что будет искать пути для работы в России на других условиях. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба заявляет, что пока не время для покупки доли в EDC и не исключает возвращения к этому вопросу через несколько лет.

Schlumberger зайдет в Россию с другого конца после неудачи с EDC

По мнению экспертов, российский рынок действительно перспективен – объемы бурения увеличиваются и будут увеличиваться по мере перехода к разработке все более сложных месторождений и истощения действующих. Рынок будет расти быстрее, чем темпы добычи нефти и, возможно, даже на фоне ее сокращения. Очевидно, что потребуются более качественные услуги и технологии, поэтому бизнес нефтесервисных компаний в России будет успешным и выгодным. В перспективе Schlumberger так или иначе увеличит долю на российском рынке бурения. Одной из национальных задач является разработка арктического шельфа, что, по некоторым оценкам, потребует использования в работе российских нефтяников зарубежных ноу-хау.

БЕЗЛИМИТНЫЕ АУКЦИОНЫ

Минфин РФ сообщил, что начиная с 13 февраля может отказаться от практики установления предельных объемов предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах. В настоящее время такой лимит устанавливается в рамках предложения, и Минфин не может продать инвесторам бумаг свыше этого потолка, даже если есть спрос. В случае принятия новации, объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к сложившимся на рынке уровням доходности. В Минфине считают, что такой подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме неконкурентные заявки. Для участников аукционов механизм подачи заявок останется прежним.

Окончательное решение министерство объявит 12 февраля. Пока аукционы проходят по обычному сценарию. 6 февраля министерство разместило ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе 70,6 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение вдвое на фоне существенного улучшения конъюнктуры рынка ОФЗ. По мнению экспертов, отказ от лимитов в таких ситуациях позволит максимально использовать моменты благоприятной рыночной ситуации, особенно при отсутствии стабильного спроса на бумаги. Негативный сигнал рынку в случае неудачных аукционов будет снижен, считают они.

МИР ЛУЧШЕ ССОРЫ

Роскомнадзор в четверг сообщил, что наладил конструктивный диалог с Google по фильтрации запрещенного контента. Ход этого диалога устраивает ведомство, однако о том, в какой форме сотрудничают стороны, информации нет. По данным СМИ, к реестру запрещенных ресурсов, как этого требует закон, поисковик так и не подключился, поэтому автоматического удаления ссылок не происходит. Компания изучает основания, по которым сайт был признан запрещенным, а Роскомнадзор ежедневно присылает Google новый список запрещенных ресурсов.

Эксперты отмечают, что Google из всех интернет-гигантов всегда был наиболее лоялен к требованиям законодательства локальных рынков. Другие компании, например, Facebook, занимают куда более жесткую позицию, и изменений пока не видно. Наиболее сложная ситуация с Telegram, который с середины апреля пытаются заблокировать в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. По мнению аналитиков, дело вряд ли сдвинется с "мертвой точки", поскольку позиционирование Telegram во многом построено именно на противостоянии российским регуляторам. Компания слабо включена в экономику РФ и рычагов давления на нее практически нет. При этом эксперты скептически оценивают тактику запретов и ограничений, которой придерживается Роскомнадзор, указывая, что современной информационной средой так управлять неэффективно.