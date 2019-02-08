МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского производителя материалов и компонентов Arconic Corporation, приходящаяся на головную компанию, по итогам 2018 составила 642 миллиона долларов против убытка годом ранее, говорится в релизе компании.

Разводненная прибыль Arconic в пересчете на акцию составила 1,33 доллара против убытка в 0,28 доллара за акцию годом ранее. Выручка компании в годовом выражении поднялась на 8,1%, до 14,014 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании составила 218 миллионов долларов против убытка в 727 миллионов долларов в прошлом году. Разводненная прибыль на акцию составила 0,45 доллара против убытка в 1,51 доллара на акцию годом ранее. Выручка увеличилась до 3,472 миллиарда долларов — на 6,1% по сравнению с 2017 годом.

Компания в релизе сообщила, что планирует разделить свои операции на два подразделения — Инженерные продукты и решения (Engineered Products and Solutions) и Глобальная прокатная продукция (Global Rolled Products). При этом одно из них будет выделено в отдельную компанию.

"Совет директоров полагает, что реструктуризация компании приведет к увеличению ее акционерной стоимости", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора и председателя совета директоров Arconic Джона Планта (John Plant). Он также отметил, что компания изучит возможности продажи активов, не вписывающихся в новую стратегию.

Arconic — американский производитель и поставщик материалов и продуктов для аэрокосмической, автомобильной и других отраслей. Штаб-квартира Arconic находится в Нью-Йорке. До ноября 2016 года компания называлась Alcoa Inc. Она сменила название на Arconic после выделения из Alcoa Inc. компании Alcoa Corporation, которая сосредоточилась на производстве бокситов, алюминия и глинозема.