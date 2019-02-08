ТОКИО, 8 фев — ПРАЙМ. Жители Японии сдали более 5 миллионов старых мобильных телефонов и почти 48 тысяч тонн других электронных устройств в рамках кампании по их переработке в медали летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Как сообщается на официальном сайте оргкомитета Олимпиады, к настоящему моменту было собрано 100% от необходимого объема бронзы, 85,4% — серебра и 93,7% — золота.

Организаторы планируют завершить кампанию по сбору электроники 31 марта этого года.

Сбор смартфонов, цифровых камер, портативных игр, ноутбуков и других электронных устройств начался в Японии в апреле 2017 года после того, как совет директоров оргкомитета Игр в Токио в 2016 году одобрил использование переработанных металлов из старых электронных устройств для производства медалей соревнований. Организаторы ставили целью собрать более семи тонн металлов — около 30 килограмм золота, 4,1 тонны серебра и 2,7 тонны бронзы для создания пяти тысяч медалей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Техника принималась в специально организованных пунктах при органах местного управления, а мобильные телефоны — в офисах одного из крупнейших операторов сотовой связи в стране NTT DOCOMO. Все люди, сдавшие свои устройства, получат QR-код, который позволит им полностью следить за процессом создания олимпийских медалей.

Олимпиада в Токио пройдет 24 июля-9 августа 2020 года.