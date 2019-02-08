МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Совет директоров энергометаллургической En+ на собрании в пятницу назначил независимого директора Грегори Баркера своим исполнительным председателем, следует из сообщения En+.

Кроме того, Кристофер Бэнкрофт Бёрнэм назначен старшим независимым директором. Также в совет директоров вошли три новых члена: Вадим Гераскин, Екатерина Томилина и Елена Несветаева.

На собрании также было утверждено создание двух комитетов в рамках совета директоров: комитета регулирования и соблюдения требований, который возглавил Бёрнэм, и комитета по здравоохранению, безопасности и окружающей среде во главе с Джоан Макнотон.

En+ в конце января сообщала о планах создания комитета в рамках совета директоров, который займется вопросами надзора за соответствием регулятивным требованиям, в том числе исполнением договоренностей с OFAC.