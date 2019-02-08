БРЮССЕЛЬ, 8 фев /ПРАЙМ/. Совет стран Евросоюза после примерно года обсуждений достиг общей позиции по поправкам к Газовой директиве ЕС и теперь готов начать переговоры с Европарламентом (ЕП) по поиску компромиссного варианта этого законопроекта, предложенного Еврокомиссией еще в ноябре 2017 года.

Особенность этих поправок состоит в том, что они могут повлиять на работу уже действующего газопровода "Северный поток", а также на создаваемый "Северный поток-2".

Румыния до конца первого полугодия является председателем в Совете ЕС. В пятницу после обсуждения темы поправок к директиве на встрече Coreper I, румынское председательство получило мандат на переговоры с ЕП по этому вопросу.

Coreper I, как сообщается на сайте Совета, состоит из заместителей постоянных представителей стран ЕС при союзе. Поправки к газовому закону ЕС ранее порядка года обсуждались в рабочей группе по энергетике Совета ЕС, где у стран были разногласия по этому документу.

ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Еврокомиссия (ЕК) в начале ноября 2017 года предложила внести изменения в законодательство Евросоюза в сфере газа. Предложенные ею поправки не были направлены на то, чтобы препятствовать строительству "Северного потока-2" — об этом заявляла сама ЕК.

Цель поправок заключалась в том, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. К примеру, планируемый "Северный поток-2" по нынешнему законодательству ЕС под действие этих норм не попадает, так как проходит по морю.

Еврокомиссия хотела, чтобы поправки применялись ко всем газопроводам — то есть и к уже действующим, и к будущим. Однако ЕК предлагала разрешить делать исключения из закона для действующих газопроводов. Сообщалось о том, что для существующих газопроводов, которые пересекают несколько стран Евросоюза, принимать решения об исключениях будет первая страна ЕС, в которую входит газопровод.

Кроме того, отмечалось, что предложенное тогда законодательство, если вступит в силу, будет применяться к тем частям трансграничных газопроводов, которые находятся на территории Евросоюза. Однако это может привести к тому, что на разных концах трубы могут применяться разные законодательные нормы. Для решения подобных проблем Еврокомиссия предлагала ведение международных переговоров. ЕК объясняла, что на практике изменения, если вступят в силу, повлияют на работу только морских участков газопроводов. Тогда упоминались, в частности, линии из Норвегии, Алжира, России. Не исключалось, что поправки могли оказать влияние на трубопроводы, соединяющие Великобританию со странами ЕС — но после Brexit.

Тогда, в ноябре 2017 года, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выражал надежду, что законопроект будет одобрен в 2018 году. А это означает — до ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию.

СОГЛАСОВАННЫЙ МАНДАТ

Совет ЕС в пресс-релизе о решении по Газовой директиве раскрыл несколько нюансов относительно своего видения поправок, которые содержатся в переговорной позиции Совета.

"Предложенные поправки направлены на расширение применения правил газового рынка ЕС к трубопроводам, которые идут из или в третьи страны. Общая цель предлагаемых поправок к Газовой директиве — это обеспечить, что правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, применяются к линиям передачи газа между страной ЕС и третьей страной до границы территории страны ЕС и территориального моря", — говорится в сообщении Совета ЕС.

В своем релизе совет ЕС упоминает и о возможности предоставления исключений для уже существующих газопроводов. Предлагается и "процедура переговоров по соглашениям между странами Евросоюза и третьими странами касательно эксплуатации газопровода". Соглашения могут быть использованы, к примеру, для разрешения вопросов "любых потенциальных несовместимостей между законодательством ЕС и законодательством третьих стран", говорится в релизе.

ЕЩЁ НЕ ВСЁ

В Евросоюзе существует уровневая система рассмотрения документов. Перед утверждением поправки к Газовой директиве должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, он утверждается еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и может вступать в силу.

Европарламент выработал свою позицию по законопроекту еще в первой половине 2018 года и, тем самым, был готов вступить в переговоры с представителями Совета ЕС. И вот теперь Совет ЕС также готов к переговорам.

Стоит отметить, что старт этому диалогу планируется дать уже в ближайшие дни.

"Начало переговоров между Советом и (Евро)парламентом по Газовой директиве запланировано на следующую неделю", — сказал РИА Новости источник в ЕП.

Представитель Еврокомиссии в пятницу, еще до решения Coreper I о мандате, не исключил, что если такое разрешение будет получено, то дискуссию с ЕП можно будет начать на следующей неделе. Председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) Ержи Бузек в своем Twitter заявил, что очень рассчитывает на конструктивные переговоры "во вторник в Страсбурге".

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

Пока доподлинно неизвестно, успеют ли поправки к директиве, если будут окончательно согласованы властями ЕС, вступить в силу в этом году, будет ли это до или после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов считает, что поправки к Газовой директиве ЕС сейчас несут минимальный риск "Северному потоку-2".

Он отмечает, что в целом позитивных моментов для "Газпрома" в самом факте ужесточения правил ЕС для внутреннего газового рынка мало. Распространение правил Третьего энергопакета на морские газопроводы из третьих стран может существенно осложнить дальнейшую эксплуатацию газопровода и процесс контрактования объемов поставок по нему, пояснил эксперт. Однако, по его словам, стоит понимать, что сегодня был принят именно компромиссный вариант поправок, предложенный Германией и Францией.

Поправки, если они будут приняты в редакции Германии и Франции, вряд ли приведут к задержкам со строительством "Северного потока-2", считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.