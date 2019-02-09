ВАШИНГТОН, 9 фев /ПРАЙМ/. Возвращение России инвестиционного рейтинга замедлилось из-за цены на нефть и санкций, сообщило рейтинговое агентство Moody's.

Агентство ранее повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.

"Недавние действия по кредитному рейтингу России… отразили эффективные меры управления со стороны политических институтов, которые успешно сдержали финансово-экономическое воздействие двойного шока, созданного падением цены на нефть и введением международных санкций", — говорится в релизе агентства.

"Тем не менее, сохраняющаяся уязвимость перед дальнейшим внешним шоковым воздействием, например продолжающейся, хотя и сниженной зависимостью от цены на нефть и по-прежнему высокой геополитической напряженностью, замедлила возвращение к инвестиционному рейтингу", — заявили в Moody's.