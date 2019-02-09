ВАШИНГТОН, 9 фев /ПРАЙМ/. Россия может справиться с возможными новыми санкциями без снижения суверенного рейтинга, считает рейтинговое агентство Moody's.

Агентство ранее повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.

"Влияние вероятных новых санкций, которые являются наиболее вероятным источником (внешнего) шока, с точки зрения, может быть сдержано в последующие месяцы без того, чтобы нанести существенный ущерб кредитному профилю страны", — говорится в релизе агентства.