МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Санкции США в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих американцев, а также европейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его мнению, американскому правительству при введении санкций против России стоит считаться с интересами бизнеса, который очень часто страдает от таких ограничительных мер.

"Это в большей степени относится к вопросу о возможности введения санкций по госдолгу или долларовым платежам. Потому что могут пострадать интересы не только существенных американских игроков, но и их партнеров, союзников – европейских в том числе", — сказал Панкин.

"Может быть, это тоже одна из целей санкций. Но то, что бизнес в Европе ощущает последствия санкций в равной с Россией степени, если не больше, это факт", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Дипломат указал, что Москва остается открытой к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, в том числе американскими. "Ну, а если уж будут вводиться санкции под любыми надуманными предлогами или без таких, то мы всегда оставляем за собой право на зеркальные, пропорциональные меры", — заявил Панкин.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций США против РФ. В августе прошлого года в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором новых антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков. Предполагалось, что очередной пакет санкций вступит в силу в ноябре 2018 года, однако в прошлом году конгресс США не успел рассмотреть законопроект.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.