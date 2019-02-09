МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции США являются инструментом нечестной конкуренции и нацелены на то, чтобы вытеснить с рынков не только РФ, но и европейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По мнению дипломата, иногда американские санкции нацелены на принуждение к каким-то действиям, иногда являются "наказанием" за что-то. Временами они преследуют цель "создания атмосферы токсичности, неопределенности, рискованности вокруг России", полагает замглавы МИД РФ.

"Это один из инструментов недобросовестной, а говоря грубее, нечестной, конкуренции, которую американцы используют, чтобы подвинуть на рынках не только нас, но и европейских партнеров", — сказал Панкин.

"Конкуренция между странами или группами стран, в общем, дело нормальное, но методы нечистоплотные", — добавил он.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций США против РФ. В августе прошлого года в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором новых антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков. Предполагалось, что очередной пакет санкций вступит в силу в ноябре 2018 года, однако в прошлом году конгресс США не успел рассмотреть законопроект.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.