МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA), входящее в министерство экономики Нидерландов, ведет переговоры о перемещении в страну деятельности более 250 компаний после выхода Великобритании из состава ЕС, сообщается на сайте ведомства.

"По сравнению с 2017 годом число компаний, переносящих деятельность в нашу страну из-за Brexit, выросло, тогда 18 компаний переехали в Нидерланды в связи с Brexit. Кроме того, NFIA ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, рассматривающими возможность учреждения бизнеса в Нидерландах после Brexit", — говорится в заявлении организации.

Среди них, по данным агентства, японская компания Norinchukin, медиакомпания TVT Media, поставщики финансовых услуг MarketAxess и Azimo и морской страховщик P&I. В 2018 году, по данным агентства, 42 компании начали или расширили свою деятельность в стране из-за Brexit.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.