МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Более 50% британцев выступают за отсрочку выхода Великобритании из состава ЕС, что дало бы возможность для проведения второго референдума или продолжения переговоров с Брюсселем, свидетельствуют результаты опроса компании BMG Research для газеты Independent.

Как следует из результатов опроса, 53% респондентов хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отсрочила Brexit. Кроме того, 49% британцев заявили, что Brexit без соглашения станет экономической катастрофой, которая нанесет стране долгосрочный ущерб.

Опрос проводился с 4 по 8 февраля. В нем приняли участие 1503 жителей Великобритании. Погрешность не указана.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о «разводе» не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.