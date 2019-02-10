БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. В случае неорганизованного выхода Великобритании из ЕС (Brexit) Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест, такие данные приводит газета Welt am Sonntag со ссылкой на институт экономических исследований в немецком городе Галле.

"Влияние жесткого Brexit на занятость было бы особенно заметно в автомобильном производстве", — цитирует газета исследование. Особенно крупные сокращения рабочих мест грозят сотрудникам Volkswagen и BMW в Вольфсбурге и нижнебаварском Дингольфинг-Ландау.

Кроме того, массовые сокращения могут произойти в Бёблингене, где находятся такие крупные технологические компании, как IBM и Siemens, а также автопроизводители. Серьезно жесткий Brexit может повлиять также на занятость на юге Вестфалии, где работают многочисленные экспортные компании среднего звена.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.