МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести на среднемесячную зарплату больше бензина, чем в любом другом регионе России, а меньше всех топлива могут позволить себе жители Дагестана. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Основываясь на данных Росстата, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов России, и составили рейтинг субъектов Федерации по доступности бензина для населения. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2019 года.

ПОВЕЗЛО СЕВЕРЯНАМ И ЖИТЕЛЯМ ОБЕИХ СТОЛИЦ

В число регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы.

На первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2.006 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1.699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1.588 литров).

Приобрести на среднюю в регионе заработную плату более 1.000 литров бензина АИ-92 могут также водители еще в десяти регионах. Это Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

ЖИТЕЛИ КАВКАЗА МОГУТ КУПИТЬ В 3-4 РАЗА МЕНЬШЕ

В среднем по России доступность бензина АИ-92 — 896 литров на среднемесячную зарплату одного человека, при этом в 68 регионах показатели ниже этого уровня.

Самая низкая доступность — в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала. На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 508, в Кабардино-Балкарии — 517 литров.

В замыкающую рейтинг десятку с самой низкой доступностью бензина для населения входят также Калмыкия (531 литров), Крым (533), Адыгея (534), Чечня (536), Ивановская область (537), Алтайский край (539) и Тамбовская область (545).

ДОСТУПНЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ

Разброс цен на топливо в регионах очень велик: от 42,52 рублей за литр в Ингушетии до 59 рублей на Чукотке.

При этом в регионах с высокой доступностью бензина для местного населения, где жители могут на свою среднемесячную зарплату приобрести более 1.000 литров автомобильного топлива, цены заметно выше среднероссийского уровня.

Так, самый дорогой бензин на Чукотке, а также в Магаданской области (55,68 рубля за литр), Якутии (55,35), на Камчатке (50,09), в Ненецком автономном округе (48,89) и Сахалинской области (47,63 рубля за литр).

Эксперты объясняют высокие цены на топливо в этих регионах тем, что жизненно важные товары сюда завозят в теплое время года по морям и рекам, поскольку в зимний период транспортно-грузовое обеспечение с регионами затруднено.

Но кроме северных территорий России в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 входят Крым (50,25 рубля за литр), Севастополь (49,53), Адыгея (47,34) и Ставропольский край (46,91 рубля за литр). И если высокие цены на Крымском полуострове можно объяснить продолжающимся процессом развития и интеграции регионов в составе России, который накладывает некоторые инфраструктурные ограничения, то присутствие в этой десятке других южных регионов можно объяснить разве что особенностями местного ценообразования.

В группе с самыми низкими ценами на топливо — представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость бензина АИ-92 в начале 2019 года в Ингушетии. А в Томской области, Алтайском крае, на Ямале и в Челябинской области цена бензина не превышает 43 рублей за литр.

ЦЕНЫ РАСТУТ

В среднем по России за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла на 9,9%. По данным авторов исследования, второй год подряд рост цены бензина превысил инфляцию, которая по итогам 2018 года составила 2,9%.

При этом в регионах цены изменились очень неравномерно. В 43 субъектах Федерации рост стоимости автомобильного топлива превысил 10%. Самый быстрый рост цен (более чем на 13%) наблюдался в Чечне, Севастополе, Крыму, на Алтае и в Северной Осетии. При этом на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и Приморском крае цены выросли не более чем на 5%.

В ближайшем будущем эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в расстановке позиций рейтинга доступности бензина для населения в регионах. Однако топливо может стать доступнее при сохранении роста заработных плат и стабилизации цен на бензин, достигнутой административными мерами.

Подробно с результатами исследования можно ознакомиться на сайте ria.ru.