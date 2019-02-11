ВЛАДИВОСТОК, 11 фев /ПРАЙМ/. Семь регионов Дальнего Востока попали в топ-20 с самым доступным бензином благодаря высоким зарплатам и мерам властей по сдерживанию цен на топливо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Специалисты агентства РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, рассчитали по заказу РИА Новости, сколько бензина могут купить на среднемесячную зарплату жители разных регионов России. На первом месте списка — Ямал. В первую двадцатку попали также Чукотка, Колыма, Сахалин, Камчатка, Якутия, Хабаровский край, Приамурье. Приморье стало 22-м.

"Были преференционные меры государства, они влияли на цену бензина как по маркам, так и в среднем. Если посмотреть на среднюю заработную плату дальневосточных регионов, то, кроме Приморского края, который на последнем месте по средней зарплате среди регионов Дальнего Востока – 37 тысяч в прошлом году, все остальные регионы ДФО имею среднюю зарплату гораздо выше", — сказал РИА Новости директор Дальневосточного центра экономики развития ДВФУ Александр Абрамов.

По его словам, поскольку власти регулировали цены на бензин, снижая их, то нет ничего удивительного в том, что жители, например, Чукотки теперь могут купить достаточно много топлива — ведь ограничений на рост зарплаты не было.

По мнению Абрамова, при этом нет гарантий, что доступность топлива на Дальнем Востоке сохранится: поскольку цены на нефть и бензин в мире волатильны, она зависит не только от сдерживающих цены решений властей.

Директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин разделяет точку зрения о том, что доступность бензина на Дальнем Востоке обусловлена относительно высоким средним уровнем зарплат.

"Зависимость точно есть. У нас средняя зарплата на Камчатке, в Якутии, на Колыме достаточно высока. Если взять среднюю зарплату, например, в Вологодской области или Нижегородской области, она ниже… В этой связи и сложилась такая рейтинговая оценка", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом Латкин оговорился, что средняя зарплата на Дальнем Востоке считается, в том числе исходя из высокой зарплаты работающих в зоне повышенного риска – рыбаков, моряков, военных, которых на Дальнем Востоке много.