МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американская компания Levi Strauss, известный производитель джинсов, сообщила в среду о намерении провести первичное размещение акций (IPO), следует из предварительного сообщения компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Бумаги компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "LEVI".

Компания пока не сообщила о размере IPO. При этом в предварительной форме для подсчета сборов от инвесторов указана сумма в 100 миллионов долларов, которую компания намерена привлечь в рамках размещения бумаг.

Ранее в среду телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что IPO может принести Levi от 600 до 800 миллионов долларов, а сама компания может быть оценена в 5 миллиардов долларов.

Компания Levi Strauss, основанная в 1853, является одной из крупнейших швейных компаний в мире и мировым лидером по производству джинсов.