МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола к российско-белорусскому соглашению о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Протокол, подписанный 10 октября 2018 года в Москве, устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, а также запрета экспорта нефти и нефтепродуктов, поставляемых из России в Белоруссию.

Протокол предусматривает процедуру согласования протоколов в отношении товаров, содержащихся в группах 27 (топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные) и 29 (органические химические соединения) единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Одновременно предусматривается определение компетентными органами двух стран перечня товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу из России в Белоруссию. При этом устанавливаются исключения в отношении запрещенных или ограниченных к вывозу нефтепродуктов. "Так, запреты или ограничения применяются без ущерба для положений, касающихся составления индикативных балансов по номенклатуре товаров группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, таких как бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут топочный", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения в данный перечень могут вноситься по решению компетентных органов двух государств согласно их законодательству. По иным товарам, классифицируемым в отдельных позициях товарных групп 27 и 29, компетентные органы России и Белоруссии до 1 октября каждого текущего года на следующий год согласовывают протоколы с указанием вида и количества предназначенных для удовлетворения внутренних потребностей Республики Беларусь товаров. Вывоз товаров, которые в перечне не указаны, осуществляется без составления индикативных балансов.