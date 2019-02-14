МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Рост цен на букеты ко Дню влюбленных составил 30% в связи с резким увеличением закупочной стоимости цветка, при этом розничные магазины, палатки и цветочные ларьки могут увеличивать цены до 100% в праздник, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов "Флорист.ру" Гузель Низамиева.

"Цена на цветы по сравнению с обычным днем уже в преддверии праздника выросла до 30%. Основная причина этому – резкий подъем закупочной стоимости цветка. Это связано с тем, что праздник отмечается почти во всем мире, значит и на цветочных аукционах в это время спрос на растения огромен", — отметила Низамиева.

По ее данным, средняя стоимость букета для жителей Москвы и области составит 1,65 тысячи рублей, в регионах средняя цена будет ниже на 300-400 рублей. "Также в День влюбленных розничные продавцы предложат экономичный вариант подарка с тремя сезонными цветами, упакованный в стильную бумагу со стоимостью в 700-800 рублей", — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что бюджетный вариант в случае заказов с доставкой на дом начнется от 1,29 тысячи рублей. "Конечно, полностью проанализировать ситуацию можно будет только после праздников, но, как нам известно, розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100% в праздник", — уточнила представитель службы доставки.

По ее данным, традиционными цветами Дня влюбленных остаются розы. "Среди различных сортов классических роз рекорды по продаваемости бьют пудровые оттенки: шиммер — пудровый розовый, пинк мондиаль — розово-кремовый и прекрасная пионовидная роза сорта кахала", — уточнила собеседница агентства. По ее словам, особо изысканные покупатели стараются удивить дам букетом, в составе которого есть такие цветы, как протея, эустома, маттиола и мускари.

Популярностью также пользуются монобукеты из сезонных цветов. Зимой цветут гиацинты, тюльпаны, ирисы, амариллисы и ранункулюсы. "Разумеется, самая популярная форма композиции в канун Святого Валентина – сердце. В моде по-прежнему остаются букеты в шляпных коробках, в деревянных ящичках, и композиции в виде конвертиков", — заключила она.