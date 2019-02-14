МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. ВВП Японии в четвертом квартале 2018 года, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, свидетельствуют данные правительства страны.

Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали роста на 0,4%. Показатель за третий квартал был пересмотрен — до снижения на 0,7% вместо 0,6%.

В годовом исчислении ВВП страны за три месяца показал рост на 1,4%, что соответствует прогнозам.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 0,6% в квартальном исчислении. Аналитики ожидали роста показателя на 0,8%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде уменьшился на 1,2% в квартальном выражении, частных — поднялся на 2,4%. Экспорт вырос на 0,9% в квартальном выражении, импорт — увеличился на 2,7%.