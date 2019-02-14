МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2018 года не изменился по сравнению с третьим кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В годовом выражении ВВП Германии вырос в четвертом квартале на 0,9%, с учетом сезонных корректировок — на 0,6%.

Показатель в годовом выражении совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, в квартальном исчислении ожидался рост на 0,1%.

В третьем квартале ВВП Германии опустился в квартальном выражении на 0,2% с учетом сезонных корректировок, в годовом выражении — вырос на 1,1%.