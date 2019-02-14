СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Проверки ФНС и ФСБ, которые прошли в среду в ряде региональных агропредприятий, "Мираторг" не затронули, сообщил журналистам президент этого холдинга Виктор Линник.

В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в 13 регионах России на территории крупных агрохолдингов проводятся оперативные мероприятия сотрудниками управления "К" ФСБ и ФНС. Позднее в налоговом ведомстве сообщили РИА Новости, что эти мероприятия призваны ликвидировать "площадки" для необоснованного возмещения НДС по зерну, которое на самом деле не экспортируется, а направляется на переработку. Проведение проверок в ряде их офисов подтвердили, в частности, "Русагро" и "Черкизово".

"Нет, у нас визитов никаких не было. Если вопросы возникают, наших сотрудников в рабочем порядке вызывают, проверяют. Это рабочая ситуация, никто от этого не застрахован. Может, это даже элементарная ошибка", — сказал Линник в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.