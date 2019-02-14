СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Риски возможных новых экономических мер Соединенных Штатов, конечно, увеличились, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Силуанов: Новый проект санкций США в отношении РФ неприятен, но власти готовы к ним

Он отметил, что готовиться надо к самому неблагоприятному развитию ситуации, но это политический процесс.

"Риски, конечно, увеличились, мы видели это по реакции рынка. Наши акции сразу, акции российских компаний припали, и рубль отреагировал на это. Я бы не хотел сейчас оценивать степень этих рисков", — рассказал банкир журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума, который проходит сейчас в Сочи.

"Пока крупнейшие банки там не числятся, и, насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет, но очень тяжело предсказывать течение политических процессов в США. Мы понимаем, что это политический процесс", — добавил Греф.

"Готовиться надо к развитию самых неблагоприятных ситуаций. А как оно будет складываться, это точно не наша компетенция — предсказывать, что произойдет. Я не знаю, коснутся ли (новые санкции — ред.) Сбербанка, пока там мы не поименованы, какие шансы принятия законопроекта и кого он будет касаться — не ко мне вопрос", — подытожил он.

Напомним, что накануне в среду сенаторы-демократы и республиканцы внесли в конгресс США проект закона, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, комментируя возможные новые санкции со стороны США, заявил, что "все они неприятны, но с другой стороны мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми".

Он отметил, что в первую очередь санкции в отношении госдолга РФ могут ударить по иностранным инвесторам, США тем самым "сами себе в ногу выстрелят".

"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", — заявил Силуанов.