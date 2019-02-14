МОСКВА, 14 фев — Dow Jones. В четверг были представлены неожиданно позитивные данные Китая по торговле, намного превзошедшие прогнозы. Подобные сюрпризы вторая по величине экономика мира преподносит не так уж часто, и инвесторам не следует спешить с выводами.

Сильный показатель отчасти может объясняться празднованием Нового года по лунному календарю в этом году на 11 дней раньше, чем в предыдущем. Вероятно, предприятия в январе торопились выполнить все заказы до праздничной недели. В целом в январе экспорт Китая вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как экономисты ожидали его сокращения на 3,2%, сообщают в Refinitiv. Импорт же снизился на 1,5% против прогнозируемого падения на 10%.

Безусловно, показатели торговли только лишь за один месяц не могут сильно изменить картину. Сильный январский отчет предваряли ужасные показатели декабря, когда экспорт и импорт Китая продемонстрировали наиболее значительное с конца 2016 года сокращение вместо ожидавшегося роста. Средние показатели экспорта и импорта Китая за три месяца по-прежнему указывают на нисходящий тренд.

Другие экономические данные Китая остаются слабыми. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в январе свидетельствовал о сокращении производственной активности второй месяц подряд. В четверг были представлены слабые данные Кореи по торговле за январь, и это позволяет предполагать, что показатели Китая могут быть скорее исключением из правил, чем сигналом о неожиданном восстановлении мирового спроса.

Некоторые детали действительно воодушевляют. Падение импорта Китая в январе объяснялось сокращением импорта товаров, необходимых для производства экспортной продукции, такой как смартфоны. Импорт же товаров, которые непосредственно необходимы потребителям Китая, немного вырос, указывая на замедление, а не коллапс спроса.

Вялая реакция рынка на данные Китая свидетельствует о том, что участники по-прежнему не уверены в дальнейших перспективах. Настроение вокруг американо-китайских переговоров, по всей видимости, улучшается, но их исход еще не предрешен, и ситуация может резко ухудшиться. Способность Пекина стимулировать рост экономики Китая также остается под вопросом. Любое позитивное влияние смягчения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики нивелируется жесткими мерами в отношении теневой банковской системы, и частным компаниям все сложнее получить финансирование.

Одинокий позитивный отчет не стоит принимать за сигнал о внезапном улучшении ситуации. Инвесторам требуется больше доказательств устойчивого восстановления экономики Китая.

— Авторы Jacky Wong, JACKY.WONG@wsj.com и Andrew Peaple, andrew.peaple@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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