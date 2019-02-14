КИЕВ, 14 фев /ПРАЙМ/. Киев обвинил Москву в несоблюдении обязательств относительно свободы транзита в рамках соглашения Всемирной организации торговли (ВТО), сообщила в четверг пресс-служба Минэкономики Украины.

Министерство считает, что ограничения на импорт украинских товаров не согласуются с рядом положений Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, что создает дополнительные препятствия для транзита.

"В рамках заседания Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли, которое состоялось 12-13 февраля 2019 в Женеве, украинской делегацией было заявлено о несоблюдении Российской Федерацией своих обязательств относительно свободы транзита", — говорится в сообщении.

Премьер Дмитрий Медведев в конце декабря 2018 года подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию. Премьер отмечал, что данное постановление — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

В список запрещенных для импорта, в частности, вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло. По продуктовым товарам под запрет также попали консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба. Также в списке — турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба.

В середине декабря кабинет министров Украины продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года.