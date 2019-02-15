С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев /ПРАЙМ/. Конституционный суд (КС) России на заседании в пятницу провозгласит постановление по делу о проверке конституционности статьи Налогового кодекса (НК) РФ, обязывающей регионы до 1 января 2020 года установить даты начала расчетов налога на имущество на базе его кадастровой стоимости, сообщает пресс-служба суда.

"Пятнадцатого февраля… Конституционный Суд РФ в открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации. Поводом к рассмотрению дела 17 января 2019 года послужила жалоба гражданки Низамовой Ольги", — говорится в сообщении.

Согласно оспариваемой заявительницей статье НК РФ, до 1 января 2020 года все субъекты РФ должны установить дату начала применения на своей территории расчета налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Если такое решение не принято, налог рассчитывается на базе инвентаризационной стоимости недвижимости.

Согласно материалам КС РФ, Низамова, будучи матерью троих маленьких детей, в 2013 году купила в Барнауле дом для ведения личного подсобного хозяйства. В 2016 году ей был начислен налог на имущество в размере около 47,5 тысячи рублей, рассчитанный исходя из инвентаризационной стоимости дома с применением высокого диапазона налоговых ставок. Суды, куда обратилась Низамова, не нашли оснований для перерасчета налога, поскольку в Алтайском крае пока не принято решение об определении налоговой базы на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости.

"Заявительница считает, что оспоренная норма противоречит … Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин на ее территории обладает всеми правами и свободами и несет равные обязанности. Она указывает, что при равных обязанностях налоговая нагрузка на равноценное имущество не может многократно различаться лишь в зависимости от региона нахождения имущества. Заявительница усматривает в этом нарушение конституционных принципов равенства, справедливости и соразмерности", — указывается в материалах КС РФ.