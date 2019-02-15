МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Министерство обороны (МО) создаст новую публично-правовую компанию (ППК), которая будет специализироваться на военном строительстве, пишет "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве и кабмине.

Условное название ППК — "Военно-строительный комплекс".

Как рассказал один из собеседников издания, близкий к Кремлю, идею о создании ППК в конце декабря прошлого 2018 года одобрил президент России Владимир Путин.

"Организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок", — рассказал собеседник.

В свою очередь собеседник из Минобороны отметил, что в настоящее время разрабатывается "дорожная карта" создания и развития ППК, а также подготовка к регистрации и формируется документально-правовая база.

Новая структура заниматься коммерческой стройкой не будет, а сконцентрируется только на возведении объектов в интересах Министерства обороны. Учредителем ППК выступит государство. Полномочия собственника будут возложены на Минобороны.

Издание отмечает, что созданием компании будет завершена реформа сферы военного строительства, которую после ликвидации в 2017 году Спецстроя проводило военное ведомство.