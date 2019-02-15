СТРЯХНУЛИ ПЫЛЬ С САНКЦИЙ

Американские сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает санкции против российских СПГ-проектов за рубежом, а также против разработки нефти в РФ. Ограничения предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы также предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

Позже СМИ сообщили, что законопроект не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков. Однако официально никакого решения по санкциям пока не принято. Российские власти и представители экспертного сообщества призывают дождаться утверждения санкций американскими властями, и, если это произойдет, оценивать их последствия. Вместе с тем, чиновники заверяют, что у российской экономики есть механизмы противодействия новым ограничениям, хотя негативно отразятся на бизнесе и промышленности. Стратегические проекты, такие как "Арктик- СПГ-2", в случае необходимости получат поддержку государства.

ДЕЛО BARING VOSTOK

Самым громким скандалом недели стал арест основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Калви и еще пятерых фигурантов по делу о крупном мошенничестве. Им вменяется статья "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере". Речь идет о хищении 2,5 млрд рублей через выданный принадлежащим Калви банком "Восточный" кредит. По словам адвоката Калви, в 2015 году банк оформил кредит коллекторскому агентству, а в 2017-м было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Сам банк "Восточный" не признан потерпевшим по данному делу, но оказывает содействие следствию и рассчитывает на возмещение ущерба. В свою очередь, Baring Vostok планирует выполнить все обязательства по докапитализации банка "Восточный".

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте компании, она вложила в экономику РФ 2,8 млрд долларов. Компании, акционерами которых является Baring Vostok, утверждают, что задержание Калви не отразится на их имидже. Российские чиновники воздерживаются от комментариев по делу, заявляя, что следует разобраться в ситуации. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. Пока следствие ищет новых соучастников по этому делу, проверку проводит даже грузинская компания "Боржоми", которая изучает, есть ли у них связи с Калви.

ФОРУМ В СОЧИ

Санкционная тема стала одной из ключевых на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который открылся в четверг. ЦБ и правительство РФ создали необходимые буферы в случае санкций против российских банков, вкладчики не пострадают, дефолта или секвестра бюджета не ожидается, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Первый зампред Банка России Сергей Швецов напомнил, что Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций, поэтому эффект от возможных ограничений будет значительно слабее, чем в 2014 году. Он призвал население спокойно относиться к этим новостям и никак на них не реагировать. Представители банковского сообщества подтвердили, что такие механизмы есть, но призвали готовиться к худшему.

В центре внимания участников форума было выступление премьера Дмитрия Медведева, в котором он констатировал, что рост экономики в России фиксируется уже третий год подряд, однако качество этого роста не самое лучшее. Прежде всего, его не ощущают россияне на фоне роста цен. Сейчас инфляция уже достигла 5%, но Медведев заявил, что власти рассчитывают на возвращение к целевому уровню уже через год. Он рассказал об участии бизнеса в нацпроектах и сообщил, что уже заявлена почти тысяча инициатив на 76 трлн рублей. Участники форума обсудили также ситуацию в нефтяном секторе после сделки ОПЕК+ и дальнейшее взаимодействие с картелем, а также озвучили ряд корпоративных новостей.

ШАТДАУН ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Власти США нашли способ избежать очередного шатдауна – временного прекращения работы части министерств и ведомств из-за несогласия между президентом Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию строительства заграждения на границе с Мексикой. Согласованный конгрессом бюджет выделяет лишь 1,4 млрд долларов на строительство заграждения вместо 5,7 млрд, которые требовал Трамп. Эти разногласия уже привели ранее к 35-дневному бюджетному кризису, который, по мнению многих экспертов, негативно отразится на ВВП США за первый квартал.

В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности, отправив документ на подпись Трампу. Подписать он его должен до истечения пятницы. Однако, как сообщили в Белом доме, подписав бюджет, президент намерен объявить ЧП на границе, чтобы обойти конгресс и увеличить ассигнования на строительство заграждения на границе с Мексикой. Шаг Трампа наверняка будет оспорен в суде, который может отменить решение президента, если сочтет его необоснованным. Также он может обострить противостояние Трампа с конгрессом, который отвечает за все бюджетные ассигнования и их назначение.

США И КИТАЙ ИЩУТ КОМПРОМИСС

В конце недели в Пекине стартовали очередные переговоры между США и Китаем по поводу торговых разногласий – эксперты уже назвали их "последней попыткой договориться". Стороны пытаются найти компромисс между уступками, на которые готов пойти Китай, и приемлемыми для Вашингтона условиями. Итоги переговоров пока не обнародованы. По данным СМИ со ссылкой на источники, переговорщики в пятницу работают над меморандумом о понимании по торговым вопросам. В нем будут прописаны вопросы, связанные с предложением Пекина увеличить закупки товаров и услуг у США, а также моменты, касающиеся усилий Китая по предоставлению более свободного доступа иностранным инвесторам на рынок финансовых услуг и к производственному сектору.

Этот меморандум может лечь в основу сделки, заключенной на высшем уровне. Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Однако затем СМИ сообщили, что эта встреча вряд ли состоится до 1 марта, когда США планируют в очередной раз повысить пошлины на китайские товары. Сообщается, что этот дедлайн может быть в очередной раз отложен на 60 дней в надежде на достижение соглашения.

ФАС АТАКУЕТ АГРОХОЛДИНГИ

ФНС совместно с ФСБ провели в среду мероприятия в 13 регионах России по ликвидации "площадок" для необоснованного возмещения НДС по зерну, которое на самом деле не экспортируется, а направляется на переработку. Выявлены пять наиболее крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка, пояснили в налоговой службе. Согласно российскому законодательству, при экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и, соответственно, возникает право получить возврат уплаченной по этой продукции суммы налога.

По данным налоговиков, на сегодняшний день на рынке внутренней переработки сельскохозяйственного сырья продолжают действовать менее крупные региональные и межрегиональные "площадки", деятельность которых приводит к недопоступлению налогов. По результатам проверок будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка.

РУНЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает установку в сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство. В настоящее время в бюджет не заложены средства на реализацию всех требований законопроекта, но один из его авторов – сенатор Андрей Клишас – говорил, что власти РФ выделят 20 миллиардов рублей на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Законопроект столкнулся с рядом нареканий и замечаний, которые собирала Минкомсвязь. В частности, в своем отзыве Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как, по мнению ведомства, его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета. А ее глава Алексей Кудрин высказывал предположение, что такой закон в случае его принятия при отсутствии четких правил и понимания применения затормозит инвестиции в отечественную IT-отрасль. Многие эксперты считают, что затраты операторов на его исполнение будут довольно существенными. Сообщается, что Роскомнадзор проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.

ОТТОК КАПИТАЛА

Согласно опубликованным в понедельник данным ЦБ, чистый отток капитала в январе текущего года составил 10,4 млрд долларов. Годом ранее, в январе 2018 года, ЦБ оценивал чистый отток капитала в 7,1 млрд долларов. Таким образом, чистый отток капитала вырос в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года. В Кремле заверили, что это обусловлено свободным перемещением капиталов, без которого невозможна рыночная экономика, макроэкономическая ситуация в стране абсолютно стабильна. В свою очередь, эксперты отметили, что в первом квартале отток традиционно повышен в силу сезонности. В январе обычно низкие темпы импорта, а экспорт, наоборот, выше среднего. Это обуславливает больший, чем в среднем по году, профицит счета текущих операций и, как следствие, отток капитала.

В 2017 году чистый отток капитала из РФ составил 67,5 млрд долларов, а в четвертом квартале – 36,5 млрд долларов. Прогноз ЦБ на 2019 год – 20 млрд долларов, при этом в декабре прошлого года он был понижен на 5 млрд долларов с 25 млрд долларов. По мнению экспертов, в итоге этот показатель будет не ниже объема годовых платежей по внешнему долгу, который в последние годы составляет 20-30 млрд долларов. В целом на рынке сохраняется повышенный аппетит к активам развивающихся рынков, и, если не будет существенного геополитического негатива, прежде всего, с точки зрения санкций, есть шанс удержаться близко к этой отметке, полагают они.