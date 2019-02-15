СОЧИ, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тема нефтяного налогового маневра в РФ на его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждалась.

"Как будто это важнейшая проблема в отношениях Белоруссии и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы по-моему даже это слово не промолвили за эти три дня", — сказал Лукашенко журналистам.

"К налоговому маневру мы подойдем, но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые кроме нас никто не решит," — добавил он.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москва является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).