МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в январе замедлило рост в годовом выражении до 1,1% с декабрьских 2%, сообщает Росстат.

В месячном выражении падение промпроизводства в январе составило 21,5% по сравнению с декабрем 2018 года, а с исключением сезонного и календарного факторов — выросло на 0,1%.

Наибольший рост производства в январе — 4,8% в годовом выражении — был зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Падение в обработке в январе составило 1%, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 2,8% При этом обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 1,3%.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.