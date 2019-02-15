МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в январе в месячном выражении снизился на 0,6%, следует из сообщения ФРС США.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%.

Показатель декабря был пересмотрен с роста на 0,3% до 0,1%.

Загрузка промышленных мощностей в США в декабре снизилась до 78,2% с пересмотренного уровня декабря 2018 года в 78,8%, первоначальная оценка декабря составляла 78,7%. При этом показатель остается на 1,6 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 78,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.