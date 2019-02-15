ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин близки как никогда к заключению соглашения по торговле.

"Мы близки как никогда к (заключению) настоящего торгового соглашения с этой страной", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме.

Он добавил, что соглашение будет касаться "всех аспектов" торговли.

Ранее в пятницу в Пекине завершились американо-китайские переговоры по торговле на министерском уровне. Китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую делегацию возглавили министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщил по их завершении Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

"На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне на уровне министров и их заместителей. США надеются, что на них будет достигнут дополнительный прогресс", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Как отмечается в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы, "стороны продолжат работать над остающимися вопросами до 1 марта 2019 года, срока 10%-го повышения тарифов на ряд импортируемых из Китая товаров".