МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ФБР США занимается вопросом растраты кредитных средств, выданных Киеву. Об этом он сообщил в интервью каналу "112 Украина".

"За прошлый год, например, вывели из страны $3 млрд. Куда вывели? В офшоры. И я знаю, что ведется расследование, сейчас Федеральное бюро расследований этим занимается", — сказал он, передает РБК.

Азаров отметил, что такие данные получились из сравнения информации Национального банка Украины. По его словам, он подсчитал, что страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и еще $3 млрд во Всемирном банке, а "вывела в офшоры" $3,5 млрд. Экс-премьер добавил, что иностранные партнеры много раз предупреждали, чтобы Киев был поаккуратнее с выдаваемыми ему кредитами.

В декабре 2018 года Всемирный банк одобрил представление Украине финансовых гарантий на $750 млн. Это позволит стране брать кредиты на более выгодных условиях. В середине октября прошлого года МВФ достиг соглашения с Киевом на предоставление $3,9 млрд. Условием получения финансовой помощи стало выполнение антикоррупционных реформ и других мер.

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год в правительстве Виктора Януковича, дважды был исполняющим обязанности премьера, также дважды был вице-премьером и министром финансов. В 2014 году, после того​ как Янукович покинул Украину, Евросоюз ввел санкции против ряда бывших украинских политиков. В их числе был Азаров. Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции в конце января 2017 года.