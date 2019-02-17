МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наладить систему сквозного контроля за расходованием средств на национальные проекты, который при этом не должен связывать руки тем, кто работает над их реализацией.

Он напомнил, что на эти цели выделены действительно огромные средства, и для успеха работы "нет никакого другого рецепта, кроме как следить за эффективностью этих трат".

"Должна быть система сквозного контроля за тем, как эти деньги расходуются. Но при этом мы не должны создать такую систему контроля, когда все будут ходить со связанными руками и говорить: мы хотим что-то сделать, но не можем", — сказал Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

Он напомнил, что на пленарном заседании прошедшего в Сочи инвестфорума один из участников как раз упомянул о возможных сложностях.

"Один из наших коллег – губернатор – говорил, что всё здорово и деньги действительно приличные, но пока мы их раскассируем, пройдёт полгода, а потом эти деньги могут просто подвиснуть. Вот этого допустить нельзя", — подчеркнул глава кабмина.

Премьер отметил при этом, что контроль за расходованием средств должен осуществляться на всех уровнях, начиная с федерального.

"Это и правительство должно делать, и коллеги-министры, и руководители ведомств, и правоохранительные органы, безусловно, – прокуратура и другие правоохранительные структуры. И дальше – региональный уровень, то есть губернаторы, их команды, муниципальный уровень", — пояснил он.