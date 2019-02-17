МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские власти будут следить за справедливым распределением средств между городом и деревней, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, агломерации, города – там происходит развитие нашей страны. Они очень важны, там живёт значительная часть населения. Но не надо забывать, что четверть населения живёт в деревне и там возможности гораздо меньшие. Именно туда мы должны также обратить свой взор", — сказал Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

Он подчеркнул, что деньги между городом и деревней должны распределяться справедливо. "Нужно следить, чтобы эти деньги были распределены справедливым образом, чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, которое живёт в деревне, дойдут какие-то гроши. Но этого мы не допустим, потому что это именно проблема исполнения самих национальных проектов. Это проблемы контроля за эффективностью расходования", — сказал он.