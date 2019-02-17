МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".

В холле зала коллегии министерства экономического развития висят портреты людей, возглавлявших ведомство в предыдущие годы, в том числе портреты Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и других.

Во время интервью с министром для программы "Действующие лица" на телеканале "Россия-1" ведущая Наиля Аскер-заде обратила внимание на то, что в числе работ нет портрета Улюкаева.

"Пока еще не сделали. Я думаю, он тоже был министром, здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет", — ответил Орешкин.

В 2019 году запланирован переезд центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств в правительственный комплекс на территорию "Москва-Сити".

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.