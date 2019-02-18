МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Совокупная доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, в 2018 году составила 0,63% годовых, а в рублевом выражении — 18,33% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

В результате в федеральный бюджет в прошлом году поступили доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные активы на 70,52 миллиарда рублей: в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – на 12,33 миллиарда рублей и доходы от вложений в иные финансовые активы – на 58,19 миллиарда рублей.

Доходность размещения средств ФНБ на счетах в Банке России в долларах за 2018 год составила 1,76%, или 1,1% годовых с момента создания фонда, на счете в евро доходность в прошлом году была отрицательной и составила минус 0,47% годовых, а с момента создания фонда она достигла положительной величины 1,11% годовых. Доходность на счете в фунтах стерлингов в прошлом году составила 0,47%, а с создания фонда — 2,7% годовых.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, с момента основания фонда составила 1,26% годовых, а в рублевом выражении — 16,25%. Доходность размещения средств фонда на депозитах во Внешэкономбанке в рублях составила 4,23% годовых в 2018 году и 6,3% годовых с начала проведения депозитных операций; а на депозитах в долларах – 0,25% годовых за прошлый год и 2,52% годовых с начала проведения депозитных операций.

Доходность средств, вложенных в привилегированные акции российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, составила в прошлом году 0,75% годовых и 0,64% годовых с начала проведения указанных операций, в рублевые облигации – 4,34% годовых за прошлый год и 8,67% годовых с начала проведения операций, в облигации, номинированные в долларах – 4,13% годовых в 2018 году и 3,59% годовых с начала проведения операций.

Доходность вложений в привилегированные акции кредитных организаций составила в прошлом году 4,25% годовых, а за весь период совершения таких операций — 2,61% годовых. Доходность средств, вложенных на депозиты в ВТБ и Газпромбанк, составила 5,53% годовых в прошлом году и 9,14% годовых — с начала проведения этих депозитных операций.