ГОРКИ, 18 фев — ПРАЙМ. Минприроды РФ не будет предлагать своих кандидатов на позицию заместителя главы "Росгеологии" вместо уволенного после скандала Руслана Горринга, заявил журналистам в понедельник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Нет, Минприроды не будет точно никого рекомендовать, там достаточно людей, руководителей, которые определяют свою политику", — сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о том, какие сейчас есть кандидатуры на место Горринга и будет ли его министерство со своей стороны рекомендовать кого-то на эту должность.

В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга. Ранее в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.

Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также топ-менеджмента компании. Кроме того, как сообщало Минприроды, главе "Росгеологии" был предъявлен выговор за произошедшую ситуацию. Однако сама "Росгеология" заявила, что глава Минприроды РФ не является официальным руководителем главы холдинга и решения относительно него принимает только совет директоров компании. При этом совет директоров "Росгеологии" не принимал решения о выговоре главе холдинга из-за ситуации с его первым заместителем, сообщала пресс-служба холдинга.