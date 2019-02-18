МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани по делу о хищении 44 миллионов рублей направлено в суд, сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.

В 2016 году Домани было предъявлено обвинение в мошенничестве, позднее он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории, в октябре — экстрадировали в Россию.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего теперь уже бывшего сотрудника Российской федерации баскетбола. Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следствие считает, что в 2014–2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе деньги путем составления подложных документов. Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии общего режима. Аникеева не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск. Кочарян умер в 2016 году, и производство в отношении него было прекращено. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017-го получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.

Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.