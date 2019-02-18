МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Текущий отопительный сезон ознаменовался множеством аварий на изношенных теплосетях во многих регионах России и остававшимися в холода без отопления жителями сроком до нескольких суток. При этом у отрасли теплоснабжения нет единого куратора на уровне федеральных министерств, и реформа тепла, призванная решить проблемы в этой сфере, почти не продвигается.

Официальную статистику аварий в осенне-зимний период 2018-2019 годов не удалось получить в Минэнерго и Минстрое. Оба ведомства курируют сферу теплоснабжения, но, по крайней мере, в публичных источниках они не раскрывают данные об этой одной из важнейших отраслей ЖКХ. Она не раскрывалась даже тогда, когда решалась судьба отрасли и принималось решение о внедрении реформы тепла. Сейчас нехватка опубликованной официальной статистики не дает полноценно оценить обстановку в этой сфере.

"К сожалению, в России до сих пор не создана надежная система наблюдения за надежностью и аварийностью систем теплоснабжения, которая бы охватывала все уровни поселений. Так, Росстат и Ростехнадзор оперируют различными подходами к оценке и классификации аварий. Поэтому официальная статистика нередко внутренне противоречива и, кроме того, не совпадает с данными из открытых источников — это ограничивает возможности для корректного анализа, в том числе по текущему ОЗП (осенне-зимний период — ред.)", — прокомментировал положение РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Чтобы понять, какова в настоящее время ситуация с аварийностью в теплоснабжении, приходится ориентироваться на отдельные сообщения органов власти и новости в СМИ. Судя по этой информации, безусловно, неполной, количество аварий исчисляется десятками. Только с начала февраля произошли серьезные аварии в Челябинске, в Якутии, в Томске, в Самаре, в Ставрополье, в Свердловской области, в Саратове, в Хабаровске, в Черногорске.

КРУПНЫЕ АВАРИИ

На прошлой неделе в городе Черногорск в Хакасии произошло несколько порывов на теплосетях. Первоначально под отключение попали 205 домов, в которых проживает более 16 тысяч жителей, и 28 социальных учреждений. Часть домов переподключили к другому источнику, однако часть жилых домов и соцобъектов оставались без теплоснабжения двое суток. В другой части России, в Хабаровске, 14 февраля произошел порыв тепломагистрали в Хабаровске, из-за которого 151 жилой дом и 12 соцобъектов остались без отопления и горячей воды в 16 градусный мороз.

Аварии на теплосетях чреваты не только ограничением теплоснабжения, но и угрожают здоровью и жизни людей. 12 января авария на трубопроводе в Самаре оставила без теплоснабжения 24 дома, два детсада и два учебных заведения. Из-за аварии произошел разлив горячей воды, в результате чего двое мужчин получили ожоги.

Также 3 ноября в Санкт-Петербурге из-за порыва трубы горячая вода вытекла на проезжую часть, из-за чего в асфальте образовалась промоина, в которую провалился житель района. Мужчина получил термические ожоги всего тела. А в декабре из-за порыва теплотрассы в Барнауле обварилась кипятком девятилетняя девочка, которая проходила мимо этого места.

В конце сентября два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва тепловой сети в Санкт-Петербурге. Тогда также в зону размыва попали два автомобиля, провалившиеся в яму с горячей водой. Позже глава АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заявлял, что около 45% сетей компании изношены сверх нормы. Тогда председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук, отмечал, что порядка 30% сетей в городе используются более 25 лет. По его словам, ежегодно в Петербурге происходит около пяти тысяч аварий на теплосетях.

Аварии в Санкт-Петербурге свидетельствуют о тенденции, что крупные порывы на теплосетях все чаще происходят не только в небольших населенных пунктах, но и в больших городах. Так в текущем отопительном сезоне были крупные аварии в Барнауле, Воронеже, Самаре, Красноярске, Твери, Челябинске.

ИЗНОШЕННОСТЬ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Причиной аварий в большинстве случаев является изношенность теплосетей. По оценкам Минстроя, удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности всех тепловых сетей в России составляет 29%. При этом необходимо заменять порядка 4-5% сетей каждый год. Ведомство отмечает, что эта работа должна вестись именно ежегодно, поскольку такой подход позволит поддерживать сети в устойчивом, эффективном состоянии.

Как отмечает Мельников, основная причина аварий — накопленный износ и низкие темпы перекладки тепловых сетей – 1-2% в год вместо 4% в год.

"В среднем по России – и это весьма похоже по всяким разным регионам – 2% на замену сетей заложено в тарифах. Соответственно, 50 лет – срок службы. А те конструкции, которые достались нам из советского времени, они были рассчитаны на 25–30 лет. Вот, собственно говоря, основная проблема", — заявлял в эфире ОТР президент некоммерческого партнерства "Российское теплоснабжение" Виктор Семенов.

Минэнерго считает, что из порядка 170 тысяч километров трубопроводов в двухтрубном исчислении в России — 28,8% — нуждается в замене, в то время как доля ветхих теплопроводов, представляющих реальную угрозу разрушения в отопительный период, составляет 21,5%.

Все это результат — хронической недофинансированности отрасли теплоснабжения. Как в январе сообщали в Минэнерго, потребность в дополнительных инвестициях в теплоснабжение в стране оценивается в 300 миллиардов рублей ежегодно. В декабре директор департамента ЖКХ Минстроя РФ Елена Солнцева сообщала, что потребность в ежегодных инвестициях в теплоэнергетику РФ оценивается в сумму порядка 200 миллиардов рублей.

"Очевидно, что аварийность в сетях будет продолжать расти в ближайшие годы – до тех пор, пока у теплоснабжающих компаний по всей стране (от городов-миллионников до небольших северных поселков) не появится серьезный инвестиционный ресурс", — считает Мельников.

МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

При этом механизм для привлечения инвестиций разработан, и принята вся необходимая нормативная база. Речь идет о новой модели рынка тепла, которая включает расчет тарифов по методу "альткотельной". Одним из ключевых ее моментов является формирование тарифов на тепло по методу альтернативной котельной. Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф не может превышать эту цифру, но может быть ниже. Он устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципального образования. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически будет ответственная за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) сможет отбирать поставщиков тепла, предложивших лучшую цену за качественное теплоснабжение, отвечать за модернизацию теплообъектов, ремонтировать сети и нести ответственность за надежность теплообеспечения в целом.

Законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться исключительно на добровольной основе на территории отдельных поселений и городских округов. Конечное решение о внедрении модели остается за правительством РФ. При этом новая модель пока не пользуется популярностью, на нее перешли всего два населенных пункта. Первым стал город Рубцовск Алтайского края. А поселок Линёво (Новосибирская область) стал вторым проектом новой модели теплоснабжения.

В этой ситуации под вопросом остается то, как население без полной информации может оценить положение с теплоснабжением в своем регионе, городе, поселке, чтобы согласиться либо же противиться внедрению реформы тепла. Конечно, при большом числе аварий необходимость изменений станет очевидной, но энергетики работают как раз для того, чтобы таких очевидностей не было и теплоснабжение велось максимально надежно.