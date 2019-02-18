МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Арестованные по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный" основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и ее топ-менеджер Филипп Дельпаль находятся в изоляторе "Кремлевский централ", на условия своего содержания они не жалуются, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, который посетил их в понедельник.

"Кремлевский централ" занимает два этажа здания СИЗО "Матросская тишина". По словам Еникеева, камеры американца и француза находятся неподалеку, эмоциональное состояние обоих он охарактеризовал как "ровное, без колебаний".

"Есть некоторые неудобства, связанные с первыми днями пребывания Калви в карантинной камере, она у него стандартная — с туалетом, телевизором, горячей водой. Калви рассказал, что просил администрацию, чтобы ему выдали дополнительный матрас. Сообщил также, что три года назад у него была травма спины, в изоляторе ему сделали рентгеновский снимок позвоночника. Кроме того, у него нет бритвенных принадлежностей. Деньги на счет, с которого он мог бы покупать товары в магазине СИЗО, ему пока не поступили", — сообщил член ОНК.

Собеседник агентства добавил, что и Калви, и Дельпаль владеют русским языком, с членами ОНК они говорили на русском. На русском же американец заявил, что считает себя патриотом, любит Россию и виновным себя не признает.

"Он сказал, что, когда все материалы дела будут представлены широкой общественности и через адвокатов, всем станет ясно, что он невиновен", — отметил Еникеев. Также Калви заявил, что ждет помощи со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Дельпаль находится в тех же бытовых условиях, что и Калви, и тоже не жалуется на условия. Он рассказал членам ОНК, что несколько художественных книг на французском у него забрали "на проверку", сообщил Еникеев.

Следствие полагает, что американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером этой инвесткомпании французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров. Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный".