МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Министерство экономического развития оценивает ущерб, который Россия получила от ограничительных мер против российских товаров за рубежом за 2018 год, в $6,3 млрд. Как пишет РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития, эти данные получены в результате работы по устранению барьеров на внешних рынках.

По данным экспертов МЭР,всего против России запрошлый год было введено 159 ограничений.

Лидером по количеству введенных ограничительных мер в отношении товаров российского производства стал Евросоюз — 25 ограничений на сумму в $2,4 млрд.

На втором месте Украина — 22 ограничения на сумму в $1,2 млрд.

На третьем месте — Индия — 16 ограничений на $0,8 млрд.

13 ограничений наложила на российские товары Белоруссия

Турция — 12 мер



У США 9 ограничений на товары из РФ.

Страны мира главным образом вводили антидемпинговые и специальные защитные пошлины, а также лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, санкции.

Российская металлургическая отрасль больше всего от ограничений — на сумму в $4 млрд.

На втором месте сельское хозяйство – $1 млрд. Химическая промышленность — на третьем — $0,6 млрд ущерба.